"Х...й вам, а не Мариуполь". В горсовете Мариуполя ответили на призыв оккупантов сдаться

20 марта минобороны России выдвинуло Украине ультиматум с требованием вывести военных без оружия из осажденного Мариуполя в обмен на работу гуманитарных коридоров. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ультиматум РФ – это "восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом". Украинские власти отвергли ультиматум и заявили, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И для чего так долго ждать, если ответ готов заранее: х..й вам, а не Мариуполь", – написал в Facebook вечером 20 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что в городе продолжаются уличные бои, оккупанты обстреливают город с авиации и кораблей.

"Как оккупационный корпус России не пытается взять под контроль город и что-то сказать о "победе", наши ВСУ и полк "Азов" продолжают превращать элиту россиян в элитное удобрение и драгоценный металлолом. Верим в них. Наше войско – наша гордость", – написал Андрющенко.

Он сообщил, что в целом в попытке взять в Мариуполь участвует около 14 тыс. российских военных.

"Это почти 10% от общего количества всей военной группировки, вторгавшейся в Украину с начала войны. Мариупольские защитники сдерживают и парализуют орду в продвижении к северу области, в сторону Запорожья и Днепра. Один театр. Два роддома. Школа искусств. Наглядная демонстрация против кого действительно воюет Россия", – написал Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)