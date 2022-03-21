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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Х...й вам, а не Мариуполь". В горсовете Мариуполя ответили на призыв оккупантов сдаться

Спутниковый снимок компании Maxar Technologies за 14 марта, на котором изображены повреждения Мариуполя после обстрела оккупантов
Спутниковый снимок компании Maxar Technologies за 14 марта, на котором изображены повреждения Мариуполя после обстрела оккупантов
Фото: EPA

Власти Мариуполя Донецкой области отказались выполнить ультиматум российский оккупантов и сдаться.

20 марта минобороны России выдвинуло Украине ультиматум с требованием вывести военных без оружия из осажденного Мариуполя в обмен на работу гуманитарных коридоров. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ультиматум РФ – это "восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом". Украинские власти отвергли ультиматум и заявили, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".

"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И для чего так долго ждать, если ответ готов заранее: х..й вам, а не Мариуполь", – написал в Facebook вечером 20 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509486110694143&id=100048982762482

Он уточнил, что в городе продолжаются уличные бои, оккупанты обстреливают город с авиации и кораблей.

"Как оккупационный корпус России не пытается взять под контроль город и что-то сказать о "победе", наши ВСУ и полк "Азов" продолжают превращать элиту россиян в элитное удобрение и драгоценный металлолом. Верим в них. Наше войско – наша гордость", – написал Андрющенко. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509423804033707&id=100048982762482

Он сообщил, что в целом в попытке взять в Мариуполь участвует около 14 тыс. российских военных. 

"Это почти 10% от общего количества всей военной группировки, вторгавшейся в Украину с начала войны. Мариупольские защитники сдерживают и парализуют орду в продвижении к северу области, в сторону Запорожья и Днепра. Один театр. Два роддома. Школа искусств. Наглядная демонстрация против кого действительно воюет Россия", – написал Андрющенко.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=509679267341494&id=100048982762482

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.  По оценкам властей, в начале нападения РФ в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. 

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный россиянами Крым.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, Донецкая область, Мариуполь, российская агрессия, война России против Украины, Петр Андрющенко
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