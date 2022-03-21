"Х...й вам, а не Мариуполь". В горсовете Мариуполя ответили на призыв оккупантов сдаться

20 марта минобороны России выдвинуло Украине ультиматум с требованием вывести военных без оружия из осажденного Мариуполя в обмен на работу гуманитарных коридоров. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что ультиматум РФ – это "восемь страниц с возвращением в историю и другим бредом". Украинские власти отвергли ультиматум и заявили, что "ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может".
"Говорят, россияне предлагают мэрии Мариуполя перейти на сторону России. Дали время до утра сформировать ответ. И для чего так долго ждать, если ответ готов заранее: х..й вам, а не Мариуполь", – написал в Facebook вечером 20 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он уточнил, что в городе продолжаются уличные бои, оккупанты обстреливают город с авиации и кораблей.
"Как оккупационный корпус России не пытается взять под контроль город и что-то сказать о "победе", наши ВСУ и полк "Азов" продолжают превращать элиту россиян в элитное удобрение и драгоценный металлолом. Верим в них. Наше войско – наша гордость", – написал Андрющенко.
Он сообщил, что в целом в попытке взять в Мариуполь участвует около 14 тыс. российских военных.
"Это почти 10% от общего количества всей военной группировки, вторгавшейся в Украину с начала войны. Мариупольские защитники сдерживают и парализуют орду в продвижении к северу области, в сторону Запорожья и Днепра. Один театр. Два роддома. Школа искусств. Наглядная демонстрация против кого действительно воюет Россия", – написал Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в начале нападения РФ в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный россиянами Крым.