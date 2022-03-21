Как выглядит один из крупнейших ТРЦ Киева после обстрела оккупантами. Видео

На кадрах, которые сняли журналисты AFP, Anadolu, "Радіо Свобода", Sky News, в том числе с помощью дрона, видны масштабные разрушения. Здание торгово-развлекательного центра (по данным Ассоциации ретейлеров Украины, это один из крупнейших ТРЦ Киева, его площадь составляла 120 334 м²) фактически превратилось в руины.
Drone footage shows shopping mall destroyed by Russian army in Kyiv, in the early hours of Monday, March 21. At least four people were killed in the attack.— Anadolu Images (@anadoluimages) March 21, 2022
* : Servet Ulku pic.twitter.com/7UHb1Y4Yuc
Smoldering wreckage after a deadly overnight #Russian strike hit a shopping mall in northwestern #Kyiv | @AFP #Ukraine * pic.twitter.com/3wWHrZwArN— Dylan Collins (@collinsdyl) March 21, 2022
Overnight attacks in north of #Kyiv destroyed a large shopping mall, gym and surrounding offices. At least 8 people believed to have died as #Russia intensified attacks on capital pic.twitter.com/unnxy1yhZr— Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) March 21, 2022
На місці капелан Микола Мединський прочитав молитву pic.twitter.com/y5mt888cYB— Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 21, 2022
Як виглядає торговий центр після нічного обстрілу в Києві pic.twitter.com/0PHR94egmF— Українська правда * (@ukrpravda_news) March 21, 2022
Four killed in Russian attack on shopping mall in Kyivhttps://t.co/ygc8agtadW pic.twitter.com/vV4nE8M0dA— Yeni * afak English (@yenisafakEN) March 21, 2022
Оккупанты обстреляли Подольский район около 23.00 20 марта. В результате обстрела произошел пожар в ТРЦ и на соседней парковке. Кроме того, в результате взрыва были повреждены окна в домах, находящихся рядом.
По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек.
К тушению пожара были привлечены 63 человека и 11 единиц пожарной техники.
Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что российские военные хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. Военная разведка Великобритании предполагает, что несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины.
Оккупанты вторую неделю практически ежедневно обстреливают Киев.
По информации Киевской городской военно-гражданской администрации на 19 марта, с начала вторжения в городе погибли 228 человек, в том числе четыре ребенка. Получили ранения 912 человек, в том числе 16 детей.