Как выглядит один из крупнейших ТРЦ Киева после обстрела оккупантами. Видео

На кадрах, которые сняли журналисты AFP, Anadolu, "Радіо Свобода", Sky News, в том числе с помощью дрона, видны масштабные разрушения. Здание торгово-развлекательного центра (по данным Ассоциации ретейлеров Украины, это один из крупнейших ТРЦ Киева, его площадь составляла 120 334 м²) фактически превратилось в руины.

Drone footage shows shopping mall destroyed by Russian army in Kyiv, in the early hours of Monday, March 21. At least four people were killed in the attack.



* : Servet Ulku pic.twitter.com/7UHb1Y4Yuc — Anadolu Images (@anadoluimages) March 21, 2022

Overnight attacks in north of #Kyiv destroyed a large shopping mall, gym and surrounding offices. At least 8 people believed to have died as #Russia intensified attacks on capital pic.twitter.com/unnxy1yhZr — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) March 21, 2022

На місці капелан Микола Мединський прочитав молитву pic.twitter.com/y5mt888cYB — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 21, 2022

Як виглядає торговий центр після нічного обстрілу в Києві pic.twitter.com/0PHR94egmF — Українська правда * (@ukrpravda_news) March 21, 2022

Four killed in Russian attack on shopping mall in Kyivhttps://t.co/ygc8agtadW pic.twitter.com/vV4nE8M0dA — Yeni * afak English (@yenisafakEN) March 21, 2022

Оккупанты обстреляли Подольский район около 23.00 20 марта. В результате обстрела произошел пожар в ТРЦ и на соседней парковке. Кроме того, в результате взрыва были повреждены окна в домах, находящихся рядом.

По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек.

К тушению пожара были привлечены 63 человека и 11 единиц пожарной техники.

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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