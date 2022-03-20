Создание союза с Польшей и Великобританией поддерживают больше украинцев, чем вступление в НАТО – соцопрос

Как отмечается в результатах опроса, в настоящее время поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%).
44% опрошенных считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, 42% – Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза. Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей, чем до войны, эта цифра увеличилась за счет тех, кто раньше говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать (сейчас таких только 7%).
Больше всего сторонников вступления в НАТО среди жителей западных, центральных областей. На юге и востоке Украины больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе.
Наиболее дружественными к Украине странами, по мнению граждан страны, в настоящее время являются Польша, Литва, Великобритания и США.
Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению. Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть – нейтральными.
Китай сейчас для украинцев преимущественно нейтральная страна. В то же время РФ (98%) и Беларусь (суммарно 84%) для украинцев – это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину при поддержке Беларуси.
В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, заявил Зеленский 1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину. "Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал глава государства.
По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.
18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.