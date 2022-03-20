Создание союза с Польшей и Великобританией поддерживают больше украинцев, чем вступление в НАТО – соцопрос

Как отмечается в результатах опроса, в настоящее время поддержка такого союза выше, чем поддержка интеграции Украины с НАТО (72%).

44% опрошенных считают, что Украина должна обязательно вступить в НАТО, 42% – Украина должна продолжать сотрудничество с НАТО, но не становиться членом союза. Сотрудничество с НАТО вне членства в Альянсе поддерживает больше людей, чем до войны, эта цифра увеличилась за счет тех, кто раньше говорил, что с НАТО вообще не нужно сотрудничать (сейчас таких только 7%).

Больше всего сторонников вступления в НАТО среди жителей западных, центральных областей. На юге и востоке Украины больше поддерживают сотрудничество вне членства в Альянсе.

Инфографика: ratinggroup.ua

Наиболее дружественными к Украине странами, по мнению граждан страны, в настоящее время являются Польша, Литва, Великобритания и США.

Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению. Около половины опрошенных считают дружественными Венгрию, Грузию и Германию, еще треть – нейтральными.

Китай сейчас для украинцев преимущественно нейтральная страна. В то же время РФ (98%) и Беларусь (суммарно 84%) для украинцев – это враждебные страны. Отношение к этим странам значительно ухудшилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину при поддержке Беларуси.

Инфографика: ratinggroup.ua

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.