Более 75% россиян считают, что после Украины России следует вторгнуться в Польшу – опрос

"86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальные нападения на территории стран Европейского союза, среди которых Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие", – говорится в сообщении.
Социологическое исследование проводилось с 11-го по 14 марта методом телефонного интервью через мессенджер Viber, абонентам не говорили, что звонят из Украины. Опрошено 1557 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,5%.
В ходе опроса был задан также такой вопрос: "В каких странах Российская Федерация должна продолжать военную спецоперацию после денацификации Украины (формулировка российской пропаганды. – "ГОРДОН") для защиты своих законных интересов?" Вариантов ответа могло быть несколько.
75,5% выбрали Польшу, 41% – страны Балтии, 39,6% – одну из стран Варшавского договора (Болгария, Венгрия, бывшая Чехословакия), 32,4% – Грузию, 28,8% – Молдову.
Вариант "в одной из стран НАТО" выбрали 4,3%, США – 0,7%.
Война России против Украины. Главное
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.
19 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что потери российской армии составляют 14,4 тыс. человек личного состава, сотни танков и других бронемашин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, средств противовоздушной обороны, а также другую технику включительно с российским кораблем.