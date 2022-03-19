Более 75% россиян считают, что после Украины России следует вторгнуться в Польшу – опрос

"86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальные нападения на территории стран Европейского союза, среди которых Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие", – говорится в сообщении.

Социологическое исследование проводилось с 11-го по 14 марта методом телефонного интервью через мессенджер Viber, абонентам не говорили, что звонят из Украины. Опрошено 1557 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

В ходе опроса был задан также такой вопрос: "В каких странах Российская Федерация должна продолжать военную спецоперацию после денацификации Украины (формулировка российской пропаганды. – "ГОРДОН") для защиты своих законных интересов?" Вариантов ответа могло быть несколько.

75,5% выбрали Польшу, 41% – страны Балтии, 39,6% – одну из стран Варшавского договора (Болгария, Венгрия, бывшая Чехословакия), 32,4% – Грузию, 28,8% – Молдову.

Вариант "в одной из стран НАТО" выбрали 4,3%, США – 0,7%.

Инфографика: activegroup.com.ua

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