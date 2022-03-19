ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 75% россиян считают, что после Украины России следует вторгнуться в Польшу – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Большинство опрошенных россиян поддержали идею напасть на ЕС
Большинство опрошенных россиян поддержали идею напасть на ЕС
Фото: Минобороны России / Facebook

86,6% жителей России поддерживают идею нападения российской армии на страны Европейского союза. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное в марте компанией Active Group и опубликованное 16 марта.

"86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальные нападения на территории стран Европейского союза, среди которых Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие", – говорится в сообщении.

Социологическое исследование проводилось с 11-го по 14 марта методом телефонного интервью через мессенджер Viber, абонентам не говорили, что звонят из Украины. Опрошено 1557 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,5%.

В ходе опроса был задан также такой вопрос: "В каких странах Российская Федерация должна продолжать военную спецоперацию после денацификации Украины (формулировка российской пропаганды. – "ГОРДОН") для защиты своих законных интересов?" Вариантов ответа могло быть несколько.

75,5% выбрали Польшу, 41% – страны Балтии, 39,6% – одну из стран Варшавского договора (Болгария, Венгрия, бывшая Чехословакия), 32,4% – Грузию, 28,8% – Молдову.

Вариант "в одной из стран НАТО" выбрали 4,3%, США – 0,7%.

Инфографика: activegroup.com.ua
Инфографика: activegroup.com.ua

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.

19 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что потери российской армии составляют 14,4 тыс. человек личного состава, сотни танков и других бронемашин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, средств противовоздушной обороны, а также другую технику включительно с российским кораблем.

Теги: Россия, США, НАТО, Грузия, Молдова, Польша, Словакия, Болгария, война, Венгрия, соцопрос, страны Балтии, нападение, исследование, вторжение, война России против Украины, спецоперация, Чехословакия, мессенджер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида"
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Лепс из-за санкций потерял $20 млн – концертный директор
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
  Мария Яремчук выпустила первую за четыре года песню и посвятила ее украинским воинам. Аудио
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
Экс-ведущая шоу "Орел и решка" Астровская родила первенца
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
"Теперь не вместе". Дорофеева и Dantes сообщили о расставании
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "Мамо". ТНМК и Kozak System выпустили песню об освободительной войне украинцев против российских оккупантов. Видео
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
  "За Регину безумно стыдно". Дурнев высказался о Тодоренко, которая после нападения РФ на Украину хранит "гробовое молчание"
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
"В России меня пугали Западной Украиной, но никаких фашистов я так и не встретила". Певица из РФ во время войны стала волонтером в Киеве
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
Спилберг перечислил $1 млн на нужды украинских беженцев, покинувших Украину после нападения РФ
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
  Земфира в клипе на песню "Не стреляйте" показала, как РФ обстреливает и бомбит украинские города. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такой у нас президент, с такими вот яйцами". Кошевой признался, что почти каждый день общается с Зеленским (73625)
2
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (29706)
3
Садальский напомнил пропагандисту Баскову, как он унижался перед Кучмой ради звания народного артиста (26175)
4
Дмитрий Быков: V и Z – это инициалы Владимира Зеленского. Это обозначение мишени (23861)
5
"От меня на передке будет очень мало пользы". Кошевой рассказал, чем занимается во время войны (23561)
6
"Это попытка усидеть на двух стульях. Украина этого не простит". Федишин заявила, что российская пропаганда лишила Ани Лорак мозгов (20256)
7
"Надел на себя трешку", "Патриотично". Путин появился в куртке за 1,5 млн руб. от зарубежного бренда, который ушел из РФ после нападения на Украину (18014)
8
Российский глянец, опубликовавший после нападения РФ на Украину интервью с Maruv, исправил пост с анонсом, указав местонахождение певицы (12645)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS