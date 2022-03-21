"Гоните этих рабов!" Зеленский призвал жителей Крыма, Донецка и Луганска сопротивляться оккупации

"Великий народ великой Украины! И я говорю это не случайно, потому что обращаюсь ко всем в нашем государстве и к тем, кто за границей. В городах и селах. На свободе и под оккупацией. В Крыму, Донецке, Луганске. Где тоже должны бороться за свободу, а не ждать. Обращаюсь ко всем украинцам. Везде, где мы. Делайте все для защиты нашего государства. Для спасения народа. Сражайтесь. Сражайтесь и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим", – призвал Зеленский.

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