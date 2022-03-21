Логистический гигант Maersk объявил о полном прекращении деятельности в России

"В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной Maersk как ответственный участник транспортного рынка принял решение о прекращении деятельности в России и продаже активов компании в России", – сказано в письме.
В Maersk добавили, что поэтапное прекращение деятельности уже началось: заказы, сделанные до этого, компания пообещала выполнить; ввезенные в Россию контейнеры компания намерена вернуть до конца апреля 2022 года.
"На данный момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности в России", – заключили в Maersk.
Три крупнейших контейнерных компании мира – швейцарская MSC, датская Maersk и французская CMA-CGM – заявили о прекращении приема заявок на перевозку контейнеров в Россию и из нее еще 1 марта.
При этом MSC и Maersk заявили, что продолжать поставлять в РФ товары первой необходимости, такие как продовольствие, медицинские товары и гуманитарные грузы.