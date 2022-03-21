Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя – глава Запорожской ОГА

По его информации, более 20 автобусов пытаются проехать по "зеленым коридорам".

"Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии. Эти изверги продолжают воевать с детьми", – отметил Старух.

Он добавил, что оккупантам придется ответить за каждого ребенка.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 21 марта написал в Facebook, что в регионе продолжается эвакуация мирных жителей.

"Сегодня вывезли в безопасность 134 человека, среди которых 33 ребенка: 82 – из Авдеевки (24 ребенка) и 52 – из Угледара (девять детей). Спасаем украинцев от российского нашествия!" – уточнил Кириленко.