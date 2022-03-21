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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы из Мариуполя – глава Запорожской ОГА

Из Донецкой области продолжается эвакуация мирных жителей
Из Донецкой области продолжается эвакуация мирных жителей
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Эвакуационные автобусы, которые 21 марта вывозили детей из Мариуполя, попали под обстрел российских оккупантов. Об этом в Telegram написал глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

По его информации, более 20 автобусов пытаются проехать по "зеленым коридорам". 

"Сегодня трудный день, ведь снова страдают дети. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в Каменском, также ребенок в тяжелом состоянии. Эти изверги продолжают воевать с детьми", – отметил Старух.

Он добавил, что оккупантам придется ответить за каждого ребенка.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 21 марта написал в Facebook, что в регионе продолжается эвакуация мирных жителей.

"Сегодня вывезли в безопасность 134 человека, среди которых 33 ребенка: 82 – из Авдеевки (24 ребенка) и 52 – из Угледара (девять детей). Спасаем украинцев от российского нашествия!" – уточнил Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/510100354005857

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Украина, Мариуполь, эвакуация, автобус, дети, война России против Украины, безопасность, Павел Кириленко, Александр Старух
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