Количество жертв среди мирного населения Мариуполя превысило 3 тыс. – командир "Азова"

Он отметил, что количество жертв ежедневно растет, точные данные невозможно назвать, потому что людей хоронят в братских могилах без имен.
"Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похороненные заживо", – сказал Прокопенко.
Он отметил, что украинские военные пытаются помогать жителям Мариуполя водой и продовольствием, но этого недостаточно.
По словам командира "Азова", в Мариуполе нет безопасных мест, оккупанты обстреливают ракетами жилые дома.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 20 марта в Facebook написал, что за три недели непрерывных бомбардировок оккупанты превратили Мариуполь в руины.
"Российские самолеты и артиллерия уничтожили город до основания. Тысячи погибших гражданских, которых невозможно даже похоронить. Уцелевшие – без воды, еды, тепла и связи с внешним миром... Российский фашизм на марше. Блокадный Мариуполь. Европа. ХХІ век. Нет слов..." – отметил он.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.