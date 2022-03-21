Количество жертв среди мирного населения Мариуполя превысило 3 тыс. – командир "Азова"

Мэр Мариуполя заявил, что российские самолеты и артиллерия уничтожили город до основания Фото: Павло Кириленко / Facebook

Он отметил, что количество жертв ежедневно растет, точные данные невозможно назвать, потому что людей хоронят в братских могилах без имен.

"Многие тела остаются на улицах без захоронения. Некоторые люди остаются под завалами, похороненные заживо", – сказал Прокопенко.

Он отметил, что украинские военные пытаются помогать жителям Мариуполя водой и продовольствием, но этого недостаточно.

По словам командира "Азова", в Мариуполе нет безопасных мест, оккупанты обстреливают ракетами жилые дома.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 20 марта в Facebook написал, что за три недели непрерывных бомбардировок оккупанты превратили Мариуполь в руины.

"Российские самолеты и артиллерия уничтожили город до основания. Тысячи погибших гражданских, которых невозможно даже похоронить. Уцелевшие – без воды, еды, тепла и связи с внешним миром... Российский фашизм на марше. Блокадный Мариуполь. Европа. ХХІ век. Нет слов..." – отметил он.