США могут арестовать особняк Абрамовича в Колорадо стоимостью около $50 млн

Дом площадью около 1,3 тыс. м² в Сноумассе Абрамович купил в 2008 году за $36,5 млн. Сейчас его стоимость оценивается более чем в $50 млн.

Недвижимость может стать первым активом Абрамовича, замороженным США, так как в отличие от других объектов в Соединенных Штатах, дом в Сноумассе был куплен и до сих пор зарегистрирован на имя Романа Абрамовича.

"Правительству будет проще и быстрее конфисковать активы, находящиеся в официальной собственности санкционированного лица, поскольку им не нужно проходить через юридические процедуры определения права собственности", – отмечает телеканал.

CNBC уточняет, что большинство объектов недвижимости, принадлежащих российским олигархам в США, зарегистрировано на анонимные подставные компании, офшоры или родственников, чтобы скрыть истинного владельца. Например, Абрамович передал право собственности на три таунхауса в Манхеттене бывшей жене Даше Жуковой в 2018 году.