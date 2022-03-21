США могут арестовать особняк Абрамовича в Колорадо стоимостью около $50 млн

Дом площадью около 1,3 тыс. м² в Сноумассе Абрамович купил в 2008 году за $36,5 млн. Сейчас его стоимость оценивается более чем в $50 млн.
Недвижимость может стать первым активом Абрамовича, замороженным США, так как в отличие от других объектов в Соединенных Штатах, дом в Сноумассе был куплен и до сих пор зарегистрирован на имя Романа Абрамовича.
"Правительству будет проще и быстрее конфисковать активы, находящиеся в официальной собственности санкционированного лица, поскольку им не нужно проходить через юридические процедуры определения права собственности", – отмечает телеканал.
CNBC уточняет, что большинство объектов недвижимости, принадлежащих российским олигархам в США, зарегистрировано на анонимные подставные компании, офшоры или родственников, чтобы скрыть истинного владельца. Например, Абрамович передал право собственности на три таунхауса в Манхеттене бывшей жене Даше Жуковой в 2018 году.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
Санкции против Абрамовича на данный момент введены в Великобритании и Европейском союзе. По информации CNBC, Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность включения Абрамовича в санкционный список.