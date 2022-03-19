В Италии арестовали виллу богатейшего российского бизнесмена

Стоимость арестованной недвижимости составляет около €105 млн.

Издание отмечает, что имущество Мордашова было арестовано из-за санкций, наложенных Европейским союзом на высших госчиновников России и связанных с ними лиц за вторжение РФ в Украину.

Мордашов, наряду с другими российскими олигархами, находится в санкционном списке ЕС.

Контекст:

Мордашов, по данным Forbes, является самым богатым бизнесменом России. Совокупное состояние владельца "Северстали" и членов его семьи журнал оценил в $29 млрд.

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций, в том числе лично против Путина и высших госчиновников РФ. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.