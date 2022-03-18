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ПОЛИТИКА

Кулеба: Мы уже в процессе, который однозначно приведет нас к членству в Евросоюзе. Это то, о чем мы и мечтать не могли три недели назад

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Кулеба: Началась война, наступила новая реальность, невозможные вещи стали возможны
Кулеба: Началась война, наступила новая реальность, невозможные вещи стали возможны
Фото: ЕРА

Украина вошла в процесс, который обязательно приведет страну к членству в Евросоюзе. Об этом в опубликованном 18 марта интервью "Украинской правде" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Смотрите, три недели идет война. За эти три недели произошло много вещей, о которых нам раньше говорили, что этого никогда не будет. Раскрою деталь. Над тем, чтобы Украине предоставили статус кандидата на членство в Европейском союзе, по инициативе президента мы начали работать еще до войны. И реакция ЕС была: "Нет, ну вы что? Куда вы? Вот у нас Балканы, у нас усталость от расширения. Забудьте, этого никогда не будет". Даже Европарламент, который, в принципе, ничто не сдерживает, он может сказать все, что угодно, потому что это политики и это парламент, – и тот нам отказывал в том, чтобы зафиксировать эту вещь. Теперь началась война, наступила новая реальность, невозможные вещи стали возможны", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, сейчас цель Украины – благодаря политической и бюрократической поддержке в кратчайшие сроки пройти все процедуры.

"Сейчас следующий шаг – мы через Еврокомиссию отрабатываем один документ, он называется "опросник", отвечаем на все вопросы, на основе которых они делают рекомендации Европейскому совету. И после этого Европейский совет принимает официальное решение. Это все можно пройти за чуть больше двух недель, но мы с вами еще не успеем и глазом моргнуть, как выйдем на этот уровень. Но потом будет момент истины. Это когда Европейский совет – а именно лидеры всех европейских стран – уже должен принять окончательное решение об открытии переговоров о вступлении. И скажу прямо: все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории. Среди них Германия, давайте называть вещи своими именами, это не является ни для кого секретом. Поэтому мы сейчас чрезвычайно сконцентрированы и сосредоточенно работаем именно с этими странами. Но главный вывод в том, что теперь мы уже в процессе, который однозначно приведет нас к членству в Европейском союзе. Это то, о чем мы и мечтать не могли три недели тому назад. Сейчас мы уже на этом пути", – отметил министр.

Контекст:

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.

Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.

Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает Кулеба.

Согласно результаты опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживают вступление Украины в ЕС.

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, Европейский совет, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, членство
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