Франция заморозила активы Центробанка России на сумму €22 млрд

Говоря о заморозке средств Центробанка РФ Ле Мэр отметил, что подобные санкции наносят ущерб России и российскому президенту Владимиру Путину.
Он отметил, что Франция заморозила средства подсанкционных россиян на счетах во французских учреждениях на сумму €150 млн. Кроме того, заморожена недвижимость на €539 млн и задержаны две яхты стоимость €150 млн.
Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.
27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России. Он не назвал точной суммы, но, как пишет РБК, если Боррель имел в виду международные резервы Центробанка без учета золота, ЕС может заблокировать не менее $240–250 млрд финансовых активов регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота – $630 млрд).
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.