Франция заморозила активы Центробанка России на сумму €22 млрд

Говоря о заморозке средств Центробанка РФ Ле Мэр отметил, что подобные санкции наносят ущерб России и российскому президенту Владимиру Путину.

Он отметил, что Франция заморозила средства подсанкционных россиян на счетах во французских учреждениях на сумму €150 млн. Кроме того, заморожена недвижимость на €539 млн и задержаны две яхты стоимость €150 млн.

Ле Мэр уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждение имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать с целью получения прибыли.

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