В Нидерландах заморозили около €200 млн на российских счетах

Изначально министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг в письме Палате представителей написала, что в Нидерландах было заморожено €6 млн российских активов.

Однако, по словам Кнота, сейчас речь идет об около €200 млн. Кнот объяснил, что такая разница связана с тем, что банки еще не передали все детали правительства по замороженным активам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.