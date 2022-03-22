Зеленский: Украина не воюет с Россией или российским народом. Мы воюем с российскими военными

"Никто не воюет с российским народом, никто не воюет с Россией – это они сюда пришли и воюют с Украиной. Мы конкретно воюем против российским военных, солдат и офицеров, которые здесь. Наши войска не зашли на их территорию, несмотря на то, что они откровенно сказали о вторжении", – подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина не воюет "с простыми людьми". "И вообще [в России] много людей, которые боятся выйти на площадь, боятся лишний раз выйти в социальную сеть и поддержать Украину, боятся потерять работу", – заявил президент Украины.

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