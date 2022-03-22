Зеленский: Компромисс для всех – Россия выводит войска, Запад предоставляет Украине гарантии безопасности

Зеленский: Гаранты должны сказать, что они Украину берут в НАТО или не берут – что является правдой, – потому что не хотят воевать с Россией Фото: president.gov.ua

"Люди – если они хотят прекратить войну, то прекращают огонь, выводят войска. Президенты встретились, договорились, что войска выводятся, что есть те или иные гарантии безопасности, что можно найти компромиссные вещи, что есть те или иные гаранты нашей безопасности. [Гаранты] должны сказать, что они Украину берут в НАТО или не берут – что является правдой, – потому что не хотят воевать с Россией. И нам нужно успокоиться и сказать: окей, [пусть будут] другие гарантии", – сказал Зеленский.

По его словам, приемлемым был бы вариант, при котором западные страны – члены НАТО предоставили бы Украине полноценные гарантии безопасности – в таком объеме, как если бы Украина была членом Альянса.

Зеленский уверен, что такой вариант был бы компромиссным для всех заинтересованных сторон.

"Для Запада, который не знает, что с нами делать в вопросе НАТО. Для Украины, которая хочет гарантий безопасности. И для России, которая не хочет распространения НАТО [на восток] и говорит, что у нее со странами НАТО были такие договоренности", – заявил глава государства.