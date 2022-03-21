Зеленский создал Гостомельскую военную администрацию

Указ вступает в силу с 21 марта.

Как сообщается на сайте Гостомельского сельсовета, Думенко – член исполкома сельсовета, партнер консалтинговой компании Dilai Invest, менеджер по развитию бизнеса ISE group. Пресс-служба сельсовета также упоминала его имя в числе людей, которые занимались эвакуацией жителей Гостомеля.

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Контекст:

Десант россиян высадился в аэропорту в Гостомеле Киевской области в первый же день полномасштабного вторжения. После этого Гостомель, как и другие села и городки под Киевом, оказались в эпицентре ожесточенных боев. Главу Гостомельской объединенной территориальной общины Юрия Прилипко убили оккупанты.

Украинские власти с начала марта пытались договориться с Россией об эвакуации мирных жителей из городов, которые постоянно обстреливаются российской армией, но эвакуация зачастую срывалась. 15 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли колонну мирных граждан, которых эвакуировали из Гостомеля.