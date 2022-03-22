ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: У российских пилотов вместо сердца пустота

 
|
Зеленский: Враг понемногу пытается шевелиться
Зеленский: Враг понемногу пытается шевелиться
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у российских военных летчиков, которые продолжают бомбить украинские города, нет сердца. Об этом он сказал в видеообращении за 21 марта, опубликованном в YouTube.

Он напомнил, что 21 марта под Чугуевом Вооруженные силы сбили очередной вражеский самолет.

"Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота? Я сказал "тоже" не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – сказал Зеленский. 

Президент отметил, что в целом "враг понемногу пытается шевелиться".

"Где-то перейти в наступление. Где-то – захватить нашу дорогу. Где-то переправиться через реку. Украинская армия – молодцы – отражает эти попытки. И сдерживает оккупантов", – отметил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда в ведомстве заявили, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения. 

Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15 тыс. человек. Кроме того, по данным Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в Украине 121 вертолет и 97 самолетов.

Более 560 российских военных в Украине попали в плен. Несколько военнопленных уже дали пресс-конференции в Украине. Российский летчик Максим Криштоп, который попал в плен 6 марта, рассказал журналистам, что знал, что целится не по военным объектам противника, а по жилым домам. "Но преступный приказ я выполнил", – сказал он.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: авиация, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, пилот
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
  Kalush Orchestra собрала первый миллион просмотров на YouTube-канале "Евровидения" и является лидером букмекерских прогнозов
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
"Спели в поддержку всех, кто вынужден был бежать от "русских асвабадителей". Melovin исполнил на вокзале во Львове гимн Украины. Видео
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
Сумская объяснила молчание проживающей в РФ дочери о войне в Украине тотальной зависимостью от обстоятельств
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
  Кинопродюсер Роднянский: В том виде, в котором сейчас существует Россия, мне там не место
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
  Во время благотворительного концерта в Польше с участием Тины Кароль и Jerry Heil для Украины собрали 2 млн злотых. Видео
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Верю, что снова вернусь". Гвоздева на 24-й день после нападения РФ на Украину уехала с детьми за границу
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Джулианна Мур продает шапки в цветах украинского флага, чтобы собрать деньги для поддержки народа Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины
"Эй, Путин, в Одессе вы обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшнее песни еще не было. Но и ощущения сейчас именно такие". Гребенщиков выпустил трек "Обида" (73086)
2
"Хватит смертей, хватит злобы, хватит крови". Синдеева обратилась к выступившим в Лужниках Симоньян, Канделаки и Захаровой (50868)
3
"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину (28570)
4
"Поздно, Регина, 25-й день войны". Тодоренко после нападения РФ на Украину нарушила "гробовое молчание" и спела песню Zombie (25353)
5
"Эй, Путин, в Одессе вы – обычный поц". Коля Серга высмеял президента РФ и российских оккупантов на фоне Одесского оперного театра (23737)
6
Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины (15789)
7
Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022" (15413)
8
"У этого мужчины железный характер, как и у самого города Николаева". Служащий в теробороне Одессы Салем встретился с Кимом (10484)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS