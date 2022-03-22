Зеленский: У российских пилотов вместо сердца пустота

Он напомнил, что 21 марта под Чугуевом Вооруженные силы сбили очередной вражеский самолет.

"Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота? Я сказал "тоже" не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в целом "враг понемногу пытается шевелиться".

"Где-то перейти в наступление. Где-то – захватить нашу дорогу. Где-то переправиться через реку. Украинская армия – молодцы – отражает эти попытки. И сдерживает оккупантов", – отметил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Офіс Президента України / YouTube