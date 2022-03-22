Зеленский: У российских пилотов вместо сердца пустота

Он напомнил, что 21 марта под Чугуевом Вооруженные силы сбили очередной вражеский самолет.
"Наши военные уже насбивали столько российских самолетов и вертолетов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота? Я сказал "тоже" не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что в целом "враг понемногу пытается шевелиться".
"Где-то перейти в наступление. Где-то – захватить нашу дорогу. Где-то переправиться через реку. Украинская армия – молодцы – отражает эти попытки. И сдерживает оккупантов", – отметил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Минобороны России официально сообщало о смертях российских военнослужащих в Украине только один раз, 2 марта. Тогда в ведомстве заявили, что в Украине погибло 498 российских солдат, еще 1597 получили ранения.
Украинская сторона оценивает потери российский оккупантов в 15 тыс. человек. Кроме того, по данным Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла в Украине 121 вертолет и 97 самолетов.
Более 560 российских военных в Украине попали в плен. Несколько военнопленных уже дали пресс-конференции в Украине. Российский летчик Максим Криштоп, который попал в плен 6 марта, рассказал журналистам, что знал, что целится не по военным объектам противника, а по жилым домам. "Но преступный приказ я выполнил", – сказал он.