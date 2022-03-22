21 марта в украинском небе уничтожены самолет и два вертолета российских оккупантов – Вооруженные силы Украины

Украинская авиация наносила удары по наземным и воздушным целям Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Также противовоздушной обороной Украины уничтожены шесть беспилотников противника и крылатые ракеты, число которых не указано.

"21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты на разных направлениях", – говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ проинформировали также о своей деятельности.

"Совершены десятки самолетовылетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники рашистов", – подчеркнули украинские военные.

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20 марта, по данным ВСУ, в воздушном пространстве Украины сбиты четыре беспилотника, один самолет и две крылатые ракеты.