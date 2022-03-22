Гордон: Тысячи трупов гниют в украинских полях, их клюют вороны. Россия, забери обезображенные тела своих солдат, похорони их по-человечески

"Огромное количество, сотни, тысячи трупов гниют в украинских полях. Россия, забери тела своих солдат. Их клюют вороны. Забери обезображенные тела тех, кого ты прислала, чтобы завоевать Украину. Похорони их по-человечески", – сказал журналист.
Он отметил, что у российских оккупантов нет мотивации для участия в боевых действиях на территории Украины.
"Вот эти ребята российские, которые приедут мертвыми домой, – они лучше всяких обращений. Они показывают, что что-то происходит не так. И не случайно в последнее время среди солдат и офицеров российской армии много случаев дезертирства и отказов идти на территорию Украины. И я вам объясню почему. Страшно! Мотивации нет! Если у нас есть мотивация защищать свое, свою землю, независимость, суверенитет, свои дома, в конце концов, то какая мотивация может быть у простых русских мальчиков? То, что им сказал их президент? Ну так не хочется домой возвращаться мертвым", – подчеркнул Гордон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов и 121 вертолет.