Гордон: Тысячи трупов гниют в украинских полях, их клюют вороны. Россия, забери обезображенные тела своих солдат, похорони их по-человечески

Гордон: Если у нас есть мотивация защищать свое, свою землю, независимость, суверенитет, свои дома, то какая мотивация может быть у простых русских мальчиков? Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Огромное количество, сотни, тысячи трупов гниют в украинских полях. Россия, забери тела своих солдат. Их клюют вороны. Забери обезображенные тела тех, кого ты прислала, чтобы завоевать Украину. Похорони их по-человечески", – сказал журналист.

Он отметил, что у российских оккупантов нет мотивации для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Вот эти ребята российские, которые приедут мертвыми домой, – они лучше всяких обращений. Они показывают, что что-то происходит не так. И не случайно в последнее время среди солдат и офицеров российской армии много случаев дезертирства и отказов идти на территорию Украины. И я вам объясню почему. Страшно! Мотивации нет! Если у нас есть мотивация защищать свое, свою землю, независимость, суверенитет, свои дома, в конце концов, то какая мотивация может быть у простых русских мальчиков? То, что им сказал их президент? Ну так не хочется домой возвращаться мертвым", – подчеркнул Гордон.

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