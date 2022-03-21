Оккупанты закрашивают на российских кораблях названия и бортовые номера. В Госпогранслужбе Украины ожидают провокаций со стороны РФ

C начала широкомасштабного вторжения в Украину "орки неоднократно отличились подлостью в Черном море", отметили в ГПСУ Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом 21 марта сообщил пресс-центр ГПСУ в Facebook.

"Пираты под триколором зарисовывают бортовые номера, а с ними – скудные остатки чести и достоинства. В настоящее время военные страны-агрессора закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Осознавая грязные методы ведения войны рашистами, в этой акции усматривается подготовка к предстоящим провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением в них украинских военных кораблей", – говорится в сообщении.

В ГПСУ напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину 24 февраля "орки неоднократно отличились подлостью в Черном море".

"Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли четыре гражданских судна. Из одного из подбитых танкеров устроили экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда. Препятствуют спасательным операциям – захватили одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожали применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов", – рассказали в ведомстве.

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