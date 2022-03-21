Российские оккупанты незаконно вывезли из Украины в РФ более 2 тыс. детей – МИД

Принудительное перемещение гражданского населения на территорию РФ, в частности детей, имеет признаки похищения, отметили в МИД Украины Фото: EPA

"Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", – говорится в сообщении.

В украинском МИД призвали международное сообщество "немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить его прекратить варварскую войну против украинского народа".

Отмечается, что факты похищения детей российскими оккупантами "тщательно документируются правоохранительными органами", а виновные "будут привлечены к ответственности".

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