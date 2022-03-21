Российские оккупанты незаконно вывезли из Украины в РФ более 2 тыс. детей – МИД

"Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", – говорится в сообщении.
В украинском МИД призвали международное сообщество "немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы вынудить его прекратить варварскую войну против украинского народа".
Отмечается, что факты похищения детей российскими оккупантами "тщательно документируются правоохранительными органами", а виновные "будут привлечены к ответственности".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украину покинули более 1,5 млн детей. Об этом 15 марта сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Так, с начала войны ежедневно беженцами становятся в среднем более 75 тыс. детей, каждую минуту Украину покидают 55 детей.