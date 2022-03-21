Оккупанты из РФ захватили пять представителей местной власти в Черниговской области – Денисова

"В селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины оккупанты задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную. Староста в тот день выехал из деревни за медикаментами для односельчан, а в это время в деревню заехала колонна российской техники", – написала Денисова.

По ее словам, также задержан староста села Гремяч Новгород-Северской общины. Мужчину, как рассказали местные жители, на военной технике вывезли в РФ.

Кроме того, двое представителей местного самоуправления похищены в селе Новая Басань Нежинского района, отметила омбудсмен.

"Захватами заложников российские боевики грубо нарушают ст. 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции по правам человека", – подчеркнула Денисова.

Она призвала международное сообщество "усиливать санкционное и экономическое давление на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, и возвращения всех захваченных заложников".

Война России против Украины. Главное (обновляется)