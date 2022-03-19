В Волновахе оккупанты захватили более 20 человек, все они в списках активистов, о которых предупреждали западные СМИ – омбудсмен

Так, в Волновахе Донецкой области оккупанты похитили более 20 украинских активистов.

"Все они были в списках, о которых в феврале сообщали многочисленные западные медиа, – списках активистов, которые должны быть "убиты или отправлены в лагеря" после российского вторжения на территорию Украины", – сообщила Денисова.

В подвале здания полиции города Новая Каховка оккупанты держат в плену секретаря совета объединенной территориальной общины Новой Каховки Дмитрия Васильева. Также захватчики удерживают секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха.

В Бердянске россияне похитили журналистку hromadske Викторию Рощину, которая готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

"Такие действия боевиков РФ являются военным преступлением и прямым нарушением ст. 3 и ст. 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Европейской конвенции по правам человека", – подчеркнула Денисова.

Она призвала мировое сообщество и международных партнеров применить все возможности для усиления санкционного давления на государство-террориста Российскую Федерацию для освобождения украинских заложников и вывода войск со всей территории Украины.

Война России против Украины. Главное