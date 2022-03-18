Журналистка hromadske, вероятно, попала в плен российских оккупантов

Журналистка Виктория Рощина не выходит на связь уже около недели. По данным hromadske, ее задержала ФСБ РФ Фото: Виктория Рощина / Facebook

Журналистка после начала вторжения РФ готовила материалы о боевых действиях в Запорожской и Донецкой областях, последний раз Рощина выходила на связь с редакцией 11 марта, но поговорить с ней почти не удалось из-за плохой связи, сказано в заявлении.

Редакции было известно на тот момент, что их сотрудница 11 марта уехала из временно оккупированного Энергодара. Коллеги Рощиной предполагают, что она ехала из Запорожья в осажденный российскими войсками Мариуполь.

12 марта связаться с журналисткой редакция уже не смогла. Свидетели рассказали hromadske, что она находилась в Бердянске.

"16 марта мы узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно. Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной", – говорится в заявлении канала.

8 марта Рощина сообщала в Facebook, что поехала в регионы, чтобы "рассказать, что происходит там и о чем думают люди, все это время живущие без связи, под дулом автоматов, "Градами" и гулом российских танков".

"В небольших селах и городах оккупанты чувствуют себя "героями" – стреляют в мирных жителей, поджигают автомобили, убивают, мародерят. Они превращают жизнь людей в ад, травмируют психику детей. Они забрали мою технику, но не отберут желания рассказывать правду об их преступлениях", – писала она после того, как российские оккупанты "вскрыли" автомобиль, на котором она передвигалась по Запорожской области (она с командой встретили колонну вражеской техники и прятались в заброшенном доме).

"Я никогда не прощу России", – подчеркивала журналистка.

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