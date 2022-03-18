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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналистка hromadske, вероятно, попала в плен российских оккупантов

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Журналистка Виктория Рощина не выходит на связь уже около недели. По данным hromadske, ее задержала ФСБ РФ
Журналистка Виктория Рощина не выходит на связь уже около недели. По данным hromadske, ее задержала ФСБ РФ
Фото: Виктория Рощина / Facebook

Журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, попала в плен российских оккупационных войск. Об этом говорится в заявлении вещателя, опубликованном 18 марта.

Журналистка после начала вторжения РФ готовила материалы о боевых действиях в Запорожской и Донецкой областях, последний раз Рощина выходила на связь с редакцией 11 марта, но поговорить с ней почти не удалось из-за плохой связи, сказано в заявлении. 

Редакции было известно на тот момент, что их сотрудница 11 марта уехала из временно оккупированного Энергодара. Коллеги Рощиной предполагают, что она ехала из Запорожья в осажденный российскими войсками Мариуполь. 

12 марта связаться с журналисткой редакция уже не смогла. Свидетели рассказали hromadske, что она находилась в Бердянске.

"16 марта мы узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ РФ. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно. Двое суток мы прилагали все усилия, чтобы освободить журналистку непубличным способом. Но это оказалось безрезультатным. Поэтому призываем украинское и международное сообщество приобщиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной", – говорится в заявлении канала. 

8 марта Рощина сообщала в Facebook, что поехала в регионы, чтобы "рассказать, что происходит там и о чем думают люди, все это время живущие без связи, под дулом автоматов, "Градами" и гулом российских танков". 

"В небольших селах и городах оккупанты чувствуют себя "героями" – стреляют в мирных жителей, поджигают автомобили, убивают, мародерят. Они превращают жизнь людей в ад, травмируют психику детей. Они забрали мою технику, но не отберут желания рассказывать правду об их преступлениях", – писала она после того, как российские оккупанты "вскрыли" автомобиль, на котором она передвигалась по Запорожской области (она с командой встретили колонну вражеской техники и прятались в заброшенном доме). 

"Я никогда не прощу России", – подчеркивала журналистка.

Война России против Украины. Главное

https://www.facebook.com/victoria.roschina/posts/4855373997893592

Контекст:

По информации Львовского медиафорума на 16 марта, оккупанты за 20 дней войны убили шестерых журналистов (среди них представители как украинских медиа, так и иностранных), ранили еще восьмерых и взяли в плен одного.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оккупация, ФСБ, Мариуполь, плен, вторжение, журналисты, Энергодар, российские оккупанты
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