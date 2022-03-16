Бульвар Шоубиз
 
16 марта, 2022
 
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Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руслана: Целью этого военного преступления является физическое устранение активистов, которые в ненасильственном сопротивлении могут противостоять оккупации. Кстати, себя я отношу именно к таким людям
Руслана: Целью этого военного преступления является физическое устранение активистов, которые в ненасильственном сопротивлении могут противостоять оккупации. Кстати, себя я отношу именно к таким людям
Фото: Ruslana Lyzhychko / Instagram

Украинская певица Руслана 15 марта в Facebook разместила видеообращение от имени волонтерской инициативы "Евромайдан SOS" к международному сообществу, в котором заявила о фактах похищения украинцев, проживающих на временно оккупированных РФ территориях. Певица отметила, что среди похищенных оккупантами людей есть представители местного самоуправления, журналисты, служители церкви, волонтеры и общественные активисты.

"Такие политические преследования являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Целью этого военного преступления является физическое устранение активистов, которые в ненасильственном сопротивлении могут противостоять оккупации. Кстати, себя я отношу именно к таким людям. Россия проводит эту политику сознательно, потому что не может удержать оккупированные ею города из-за активного сопротивления местного населения. Это военное преступление и его исполнители и организаторы в Кремле будут наказаны", – заявила Руслана.

Певица отметила, что инициатива "Евромайдан SOS" продолжает сбор информации о гражданах Украины, находящихся в плену или арестованных Россией. Руслана призвала всех, кто располагает информацией о местонахождении похищенных украинцев, сообщить об этом на сайте инициативы.

Артистка также записала обращение на английском языке.  

https://www.facebook.com/ruslana.lyzhychko.5/videos/367151965422504/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: преследования, оккупация, похищение, волонтер, преступление, активист, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, певица, Евромайдан SOS, Руслана
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