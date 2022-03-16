Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения

Руслана: Целью этого военного преступления является физическое устранение активистов, которые в ненасильственном сопротивлении могут противостоять оккупации. Кстати, себя я отношу именно к таким людям Фото: Ruslana Lyzhychko / Instagram

"Такие политические преследования являются грубым нарушением международного гуманитарного права. Целью этого военного преступления является физическое устранение активистов, которые в ненасильственном сопротивлении могут противостоять оккупации. Кстати, себя я отношу именно к таким людям. Россия проводит эту политику сознательно, потому что не может удержать оккупированные ею города из-за активного сопротивления местного населения. Это военное преступление и его исполнители и организаторы в Кремле будут наказаны", – заявила Руслана.

Певица отметила, что инициатива "Евромайдан SOS" продолжает сбор информации о гражданах Украины, находящихся в плену или арестованных Россией. Руслана призвала всех, кто располагает информацией о местонахождении похищенных украинцев, сообщить об этом на сайте инициативы.

Артистка также записала обращение на английском языке.

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