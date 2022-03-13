Православная церковь Украины: В Волновахе российские оккупанты убили военного капеллана

"Всегда быть рядом, духовно поддерживая наших защитников, – смысл служения военных капелланов: в любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, порой даже ценой собственной жизни... С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", – говорится в посте.
Подробности убийства церковь не озвучила.
В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно приказу Министерства обороны Украины №685 от 2016 года, капелланом может быть человек, который имеет духовное образование, входит в состав зарегистрированной в Украине религиозной организации, имеет опыт богослужения не менее трех лет и владеет государственным языком.
К службе в военном духовенстве запрещено привлекать клириков Украинской православной церкви Московского патриархата.