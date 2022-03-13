Православная церковь Украины: В Волновахе российские оккупанты убили военного капеллана

"Всегда быть рядом, духовно поддерживая наших защитников, – смысл служения военных капелланов: в любой ситуации, при любых условиях и обстоятельствах, порой даже ценой собственной жизни... С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", – говорится в посте.

Подробности убийства церковь не озвучила.

В ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре Киева.

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