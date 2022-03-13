С 24 февраля российские оккупанты повредили и разрушили 379 учебных учреждений в Украине – Минобразования

"За 18 дней войны в Украине было повреждено 379 учебных заведений, часть из которых полностью разрушена бомбежками и артобстрелами", – говорится в сообщении.

"Российские оккупанты безжалостно уничтожают детские сады, школы, ПТУ, колледжи, вузы. Но самые жестокие и болезненные потери – это сотни жизней, отобранных руками агрессора. Оккупанты продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военным объектам нашей страны. Получается, что руководство РФ боится наших детей и родителей, боится не только наших сильных и смелых военных, но и педагогов и ученых. Да, мы действительно сильные, мы обязательно победим и отстроим наши учебные заведения", – заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Минобразования создало сайт saveschools.in.ua, где будут публиковать информацию о разрушенных учебных заведениях.