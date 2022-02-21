США направили Еврокомиссии письмо о том, что РФ готовит аресты и убийства общественных деятелей после вторжения в Украину

В письме сообщается о том, что целями российской атаки могут быть журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств Фото: ЕРА

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы создают списки идентифицированных украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", – говорится в письме.

Отмечается также, что существует вероятность использования российскими силами летальных средств для разгона мирных протестов или других методов противодействия сопротивлению гражданского населения.

В письме также сообщается о том, что вероятными целями российской атаки могут быть люди, выступающие против действий России, в том числе проживающие в Украине диссиденты из России и Беларуси, журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества.

Трое американских чиновников подтвердили изданию The New York Times подлинность письма и его содержание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "фейком" утверждение Вашингтона о составлении в РФ списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину, сообщает "Интерфакс".

"Это абсолютная "утка". Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", – сказал Песков.