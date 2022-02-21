США направили Еврокомиссии письмо о том, что РФ готовит аресты и убийства общественных деятелей после вторжения в Украину

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы создают списки идентифицированных украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", – говорится в письме.
Отмечается также, что существует вероятность использования российскими силами летальных средств для разгона мирных протестов или других методов противодействия сопротивлению гражданского населения.
В письме также сообщается о том, что вероятными целями российской атаки могут быть люди, выступающие против действий России, в том числе проживающие в Украине диссиденты из России и Беларуси, журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества.
Трое американских чиновников подтвердили изданию The New York Times подлинность письма и его содержание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "фейком" утверждение Вашингтона о составлении в РФ списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину, сообщает "Интерфакс".
"Это абсолютная "утка". Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", – сказал Песков.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.