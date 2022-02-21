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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США направили Еврокомиссии письмо о том, что РФ готовит аресты и убийства общественных деятелей после вторжения в Украину

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В письме сообщается о том, что целями российской атаки могут быть журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств
В письме сообщается о том, что целями российской атаки могут быть журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств
Фото: ЕРА

Россия составила список украинцев, которые будут убиты в случае полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом заявила посол США при ООН в Женеве Батшеба Нелл Крокер в письме, направленном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Копию письма 21 февраля опубликовало издание The New York Times.

"У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы создают списки идентифицированных украинцев, которые будут убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", – говорится в письме.

Отмечается также, что существует вероятность использования российскими силами летальных средств для разгона мирных протестов или других методов противодействия сопротивлению гражданского населения.

В письме также сообщается о том, что вероятными целями российской атаки могут быть люди, выступающие против действий России, в том числе проживающие в Украине диссиденты из России и Беларуси, журналисты, антикоррупционные активисты, представители этнических и религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества.

Трое американских чиновников подтвердили изданию The New York Times подлинность письма и его содержание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "фейком" утверждение Вашингтона о составлении в РФ списков украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину, сообщает "Интерфакс".

"Это абсолютная "утка". Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", – сказал Песков.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Теги: Россия, США, Украина, ООН, убийство, Дмитрий Песков, вторжение, российская агрессия, украинцы, война в Украине, украинец, Мишель Бачелет, письмо
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