Конкретных планов по встрече Байдена и Путина у Кремля нет – Песков

Путин и Байден могут встретиться для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе Фото: EPA

Песков отметил, что планируются переговоры главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Их встреча может состояться 24 февраля.

"Также не исключаем контактов министров России и Франции", – добавил спикер Кремля.

Сайт Белого дома 20 февраля сообщил, что Путин и Байден согласились на участие в саммите для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. В администрации президента США отметили, что Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время.

Формат саммита по безопасности лидерам США и РФ предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Подготовить встречу должны Блинкен и Лавров.

20 февраля Блинкен заявил, что Байден готов к диалогу с Путиным в любом формате, чтобы помочь предотвратить нападение России на Украину.

Последняя встреча Блинкена и Лаврова прошла 21 января в Женеве (Швейцария). 12-го и 15 февраля они провели телефонные переговоры.