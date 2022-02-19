Россия планирует аресты и убийства политиков, антикоррупционеров и политических эмигрантов после вторжения в Украину – СМИ

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин (на фото) уже принял решение о вторжении в Украину Фото: EPA

Они сообщили, что РФ подготовила списки украинских политических деятелей и других известных людей, которые должны быть арестованы или убиты в случае нападения России на Украину.

Действия РФ, скорее всего, будут направлены против тех, кто выступает против деятельности России, в том числе журналистов, а также представителей религиозных и этнических меньшинств, сказал на условиях анонимности американский чиновник.

Отмечается, что в администрации президента США Джо Байдена также были поражены тем, насколько формализованы списки, нацелены на любого, кто может бросить вызов российской повестке дня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Совете Безопасности ООН 17 февраля заявил, что Штаты имеют информацию, которая говорит, что Россия после вторжения будет нападать на конкретные группы украинцев.