Гордон: Я бы с удовольствием присутствовал на новом Нюрнбергском процессе в Харькове, Мариуполе или Чернигове, на котором в качестве обвиняемых были бы все руководители путинской России и пропагандисты

Ведущая спросила у Гордона, что бы он показал россиянам на главных телеканалах РФ, если бы была такая возможность.
"Трудно сказать. У нас есть что показывать: разбомбленный Мариуполь, видео которого сняла Guardian, погибшие дети, разбомбленный роддом, разбомбленные жилые дома в Харькове, обстрелы Харькова, Киева, Чернигова. У нас есть что показывать. У нас фиксируется все", – ответил Гордон.
По его словам, в Украине столько видеофиксаций, что "можно показывать все, что угодно".
"Для меня, конечно, намного приятнее было бы видеть Нюрнбергский процесс, который прошел бы в Харькове, или в Мариуполе, или в Чернигове, на котором присутствовали бы в качестве обвиняемых все руководители путинской России, а также верные их соратники-пропагандисты во главе с [Владимиром] Соловьевым, [Ольгой] Скабеевой и прочей нечистью", – объяснил Гордон.
Основатель издания "ГОРДОН" отметил, что "это они виноваты в массовой гибели украинцев".
"Это они виноваты, что нет на карте больше наших городов. Это все их вина. И вот эти кадры – я бы с удовольствием наблюдал и присутствовал на этом новом Нюрнбергском процессе", – заявил Гордон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Оккупанты обстреливают мирные города, разрушая инфраструктуру и массово убивая людей в том числе в Харькове, Мариуполе, Чернигове.
19 марта пресс-служба управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России погибло по меньшей мере 847 мирных жителей Украины. Предполагается, что реальная цифра в разы больше.