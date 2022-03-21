Гордон: Я бы с удовольствием присутствовал на новом Нюрнбергском процессе в Харькове, Мариуполе или Чернигове, на котором в качестве обвиняемых были бы все руководители путинской России и пропагандисты

Ведущая спросила у Гордона, что бы он показал россиянам на главных телеканалах РФ, если бы была такая возможность.

"Трудно сказать. У нас есть что показывать: разбомбленный Мариуполь, видео которого сняла Guardian, погибшие дети, разбомбленный роддом, разбомбленные жилые дома в Харькове, обстрелы Харькова, Киева, Чернигова. У нас есть что показывать. У нас фиксируется все", – ответил Гордон.

По его словам, в Украине столько видеофиксаций, что "можно показывать все, что угодно".

"Для меня, конечно, намного приятнее было бы видеть Нюрнбергский процесс, который прошел бы в Харькове, или в Мариуполе, или в Чернигове, на котором присутствовали бы в качестве обвиняемых все руководители путинской России, а также верные их соратники-пропагандисты во главе с [Владимиром] Соловьевым, [Ольгой] Скабеевой и прочей нечистью", – объяснил Гордон.

Основатель издания "ГОРДОН" отметил, что "это они виноваты в массовой гибели украинцев".

"Это они виноваты, что нет на карте больше наших городов. Это все их вина. И вот эти кадры – я бы с удовольствием наблюдал и присутствовал на этом новом Нюрнбергском процессе", – заявил Гордон.

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