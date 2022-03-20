В ООН подтвердили гибель 847 мирных жителей Украины с начала российского вторжения

"С 4.00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24.00 18 марта 2022 года (по местному времени) управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 2246 жертв среди гражданского населения страны: 847 убитых и 1399 раненых", – говорится в сообщении.

Управление смогло задокументировать жертвы в Донецкой и Луганской областях (187 погибших на территории, подконтрольной правительству, и 53 погибших на территории, контролируемой оккупантами) и в таких регионах, как город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области (607 убитых).

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – подчеркнули в пресс-релизе.

Так, в эту статистику не включены погибшие и раненые в Мариуполе и Волновахе (Донецкая область), Изюме (Харьковская область), Северодонецке и Рубежном (Луганская область), Тростянце (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры еще подтверждаются.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – отметили в ООН.

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