В Рубежном под завалами после обстрела погибли женщина и двое детей

Одного ребенка, оказавшегося под завалом, смогли спасти Фото: ДСНС України / Telegram

"Из-под завала сначала достали двоих детей без признаков жизни, спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, по прибытии работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей", – говорится в сообщении.

Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и ребенка. Женщина погибла. "Ребенок спасен, его состояние стабильное, удовлетворительное", – рассказали в ГСЧС.

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