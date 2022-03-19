В Рубежном под завалами после обстрела погибли женщина и двое детей

"Из-под завала сначала достали двоих детей без признаков жизни, спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, по прибытии работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть детей", – говорится в сообщении.
Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и ребенка. Женщина погибла. "Ребенок спасен, его состояние стабильное, удовлетворительное", – рассказали в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Основные усилия российских оккупантов на луганском направлении сосредоточены сейчас на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная, сообщили 19 марта в Генштабе ВСУ.
"В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, успеха не имеет", – сообщили в Генштабе.
Северодонецк и Рубежное постоянно обстреливают, возникают пожары, гибнут люди. "За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи города почти в руины", – заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.