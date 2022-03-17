Глава Луганской ОВА: Даже на оккупированных территориях россияне не находят людей для съемки пропаганды и вынуждены завозить "своих"

По словам Гайдая, задача оккупантов – "сравнять все с землей", чтобы осталось меньше проукраински настроенного населения Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Поскольку даже на оккупированных территориях россияне не находят людей для съемки в пропагандистских роликах, то вынуждены завозить "своих". Не знаю, откуда они, но точно не местные. В селе все знают, кто местный, а кто – нет, на 100%. Привозят людей, дают им трехцветные тряпки, чтобы приветствовали "русский мир", – сказал Гайдай.

По его словам, задача оккупантов – "сравнять все с землей", чтобы осталось меньше проукраински настроенного населения.

"Есть небольшое количество людей, которые были пророссийски настроены и до сих пор "топят" за Россию. И огромное количество людей – даже на новых временно оккупированных территориях – за Украину. Они увидели через 2,5 года, насколько Луганская область изменилась, сколько отстроили. Вся область была большой строительной площадкой", – подчеркнул Гайдай.

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