В результате обстрелов со стороны оккупантов в Луганской области погибло двое людей – ОГА

"Вечером враг обстрелял "Градами" старые районы Северодонецка, в результате чего повреждены или разрушены шесть инфраструктурных объектов, два дома, гаражи. К сожалению, у нас уже двое погибших и четверо раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода – будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", – говорится в сообщении.

Ситуацию в Рубежном администрация назвала сложной.

"За ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых. В 5.00 россияне вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Приволью. Число жертв и разрушений уточняется", – говорится в сообщении.

В ВГА сообщили, что за ночь российские войска разрушили более 20 домов и объектов инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном.

"За несколько недель россияне превратили эти два уютных, полных студенческой молодежи, города почти в руины. Эти нелюди открывают огонь по домам и объектам обеспечения жизнедеятельности. Так впечатление, что им не нужны населенные пункты, цель россиян – опустошить Северодонецк, Рубежное и наши другие города. Они делают все, чтобы у местных жителей не осталось жилья и коммуникации", – цитирует пресс-служба главу ВГА Сергея Гайдая.

Война России против Украины. Главное (обновляется)