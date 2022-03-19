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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала вторжения РФ нанесла 291 ракетный удар и провела 1403 авианалета по территории Украины – Генштаб ВСУ

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Основными наземными целями оккупантов стали украинские города и села, школы, больницы, густонаселенные жилые кварталы, отметили в Генштабе ВСУ
Основными наземными целями оккупантов стали украинские города и села, школы, больницы, густонаселенные жилые кварталы, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне нанесли 291 ракетный удар, применили 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования и осуществили 1403 авиационных налета. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 12.00 19 марта.

"Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что главные задачи россиян – по разгрому группировок ВСУ, окружению Киева, выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины – не выполнены. Частично враг достиг цели на донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева.

В ВСУ подчеркнули, что противник продолжает нести значительные потери в личном составе и технике.

В районе северо-западнее Чернобыля враг развернул тыловой район группировки войск Восточного военного округа. Также продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг ведет артиллерийские обстрелы густонаселенных районов.

По информации Генштаба, в направлении Броваров захватчик действует силами до трех бригад. Активных действий войска агрессора не проводили. Противник не отказывается от наступления на Киев и пытается перегруппировать боевые подразделения.

Кроме того, оккупанты сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы и пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев.

"В районе Харькова подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и Северного флота активных действий не проводили. Основные усилия оккупантов сосредоточивались на блокировании города Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций ВСУ. Зафиксировано проведение воздушной разведки с использованием БПЛА "Орлан-10", – говорится в сообщении.

В направлении Кривого Рога противник остановлен, он закрепляется в районах ряда населенных пунктов и пытается подготовиться к наступлению.

На луганском направлении противник пытается вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная.

"В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино совершал авиационные удары по гражданским объектам. В направлении на Северодонецк враг предпринял попытку проведения наступательных действий, успеха не имел, понес значительные потери и отступил. В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, успеха не имеет", – сообщили в Генштабе.

Отмечается, что основные усилия врага сосредоточены на захвате города Угледар и города Мариуполь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/276000071379745

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 марта минобороны Великобритании сообщило, что Россия использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери.

По оценке Пентагона на 17 марта, РФ выпустила по Украине более 980 ракет.

Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ракета
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