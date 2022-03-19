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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный – политикам в тылу: Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам

Залужный политикам: Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети
Залужный – политикам: Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 19 марта в Facebook обратился к украинским политикам, которые, "находясь в тыловых городах, рассказывают про "зраду" и делают "оценки" оперативной обстановки".

"Своими безответственными заявлениями вроде "противник что-то якобы без проблем взял" или что якобы готовится сдача страны вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли ему такие потери, которых он никогда не видел и не мог представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир", – заявил Залужный.

Он подчеркнул, что сопротивление агрессору стало возможным благодаря национальному единству, подготовке и мотивации ВСУ.

"Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных сил. Призываю – не раскалывайте государство!" – добавил главнокомандующий.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/271226281839531

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня 24-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.

17 марта в минобороны Великобритании сообщили, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах". В последние дни, по данным ведомства, российские войска добились минимального прогресса на суше, на море и в воздухе и "продолжают нести большие потери". "Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющая часть территории Украины, включая все крупные города, остается в руках украинцев", – отметили в министерстве.

В отчете за 16 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Генштаба, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, оборона, политика, ВСУ, украинцы, война России против Украины, Валерий Залужный, войска
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