Залужный – политикам в тылу: Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам

Залужный – политикам: Не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

"Своими безответственными заявлениями вроде "противник что-то якобы без проблем взял" или что якобы готовится сдача страны вы оскорбляете наших воинов. Силы обороны героически противостоят противнику, которого называли второй армией в мире. Мы остановили противника по всем направлениям. Мы нанесли ему такие потери, которых он никогда не видел и не мог представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир", – заявил Залужный.

Он подчеркнул, что сопротивление агрессору стало возможным благодаря национальному единству, подготовке и мотивации ВСУ.

"Поэтому я обращаюсь к вам: не унижайте наших защитников своими "экспертными оценками". Это ведь не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам. Желающих защищать страну приглашаю в ряды Вооруженных сил. Призываю – не раскалывайте государство!" – добавил главнокомандующий.

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