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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фельштинский: За два-три месяца экономика России не рухнет. А Путин за это время планирует дойти до границ Германии

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Фельштинский: Сейчас санкции являются частью военных действий
Фельштинский: Сейчас санкции являются частью военных действий
Фото: Zakhar Leventul / Facebook

Все в мире делают вид, что из-за санкций президент РФ Владимир Путин может прекратить начатую им против Европы и Америки войну, заявил американо-российский историк Юрий Фельштинский в интервью издательству "Наш формат", которое опубликовано на сайте "Цензор.НЕТ".

"Никакие санкции его [Путина] теперь не остановят, поскольку они опоздали на много лет. Сейчас санкции являются частью военных действий. Просто НАТО еще не готово признать, что 24 февраля началась Третья мировая война. Поэтому все делают вид, что Путин из-за санкций может прекратить начатую им против Европы и Америки войну", – отметил Фельштинский.

По его мнению, Третья мировая война задумывалась Путиным как блицкриг.

"На самом деле Путин мечтал вернуть Российскую Федерацию в Советский Союз, о чем неоднократно говорил, и эта его мечта в экономическо-социальном смысле уже реализована: за первые две недели войны Путин сумел вернуть Россию в старый СССР. Остается только реализовать геополитический аспект мечты: захват бывших советских республик и возвращение в орбиту влияния России Восточной и Юго-Восточной Европы", – сказал историк.

Он полагает, что Путин не отказался от идеи дойти до Германии.

"К тому, что санкции будут столь стремительными и столь всеобъемлющими и что к ним присоединится весь цивилизованный мир, Путин, думаю, готов не был. Но за два-три месяца экономика России не рухнет. А Путин за это время планирует дойти до границ Германии", – подчеркнул Фельштинский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, НАТО, СССР, санкции, война, экономика, Юрий Фельштинский, Европа, третья мировая война, война России против Украины, интервью
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