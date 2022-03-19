Фельштинский: За два-три месяца экономика России не рухнет. А Путин за это время планирует дойти до границ Германии

"Никакие санкции его [Путина] теперь не остановят, поскольку они опоздали на много лет. Сейчас санкции являются частью военных действий. Просто НАТО еще не готово признать, что 24 февраля началась Третья мировая война. Поэтому все делают вид, что Путин из-за санкций может прекратить начатую им против Европы и Америки войну", – отметил Фельштинский.

По его мнению, Третья мировая война задумывалась Путиным как блицкриг.

"На самом деле Путин мечтал вернуть Российскую Федерацию в Советский Союз, о чем неоднократно говорил, и эта его мечта в экономическо-социальном смысле уже реализована: за первые две недели войны Путин сумел вернуть Россию в старый СССР. Остается только реализовать геополитический аспект мечты: захват бывших советских республик и возвращение в орбиту влияния России Восточной и Юго-Восточной Европы", – сказал историк.

Он полагает, что Путин не отказался от идеи дойти до Германии.

"К тому, что санкции будут столь стремительными и столь всеобъемлющими и что к ним присоединится весь цивилизованный мир, Путин, думаю, готов не был. Но за два-три месяца экономика России не рухнет. А Путин за это время планирует дойти до границ Германии", – подчеркнул Фельштинский.

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