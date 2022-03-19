В ГСЧС призвали не жечь сухую траву и показали пострадавших от пожаров животных

Пресс-служба ГСЧС опубликовала в Facebook фото животных, пострадавших и спасенных от пожаров, и подчеркнула: животные гибнут в результате поджогов травы.

"Это не последняя причина, почему не стоит жечь сухую траву и мусор. И для нас каждая жизнь важна (если это, конечно, не орки, которые пришли нас убивать). Все эти ежики, зайчики и птицы не заслуживают сгореть заживо из-за пожара (в отличие от орков, которые...). Поэтому посмотрите на них и услышьте нас: поджигайте врага, а не Украину", – обратились спасатели к украинцам.

14 марта с таким же призывом к украинцам обращалось Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Опомнитесь! В Украине война. А вы своими действиями не только нарушаете законодательство, вредите окружающей среде и всему живому, но добавляете работы нашим героям-спасателям ГСЧС Украины, которые круглосуточно на страже нашей с вами безопасности. Они вместо того, чтобы спасать человеческие жизни, разминировать территории и разбирать завалы после бомбежек, вынуждены ликвидировать поджоги сухостоя", – заявлял и.о. министра Руслан Стрелец.

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