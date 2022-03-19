ВСУ подтвердили ракетный удар оккупантов по складу боеприпасов в Ивано-Франковской области

19 марта спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что 18 марта российские военные применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Российское ведомство также опубликовало видео удара предположительно по подземному ангару.

"Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. У нас есть повреждения, есть разрушения. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

Заявления россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал" командование Воздушных сил ВСУ пока не может подтвердить или опровергнуть, тип ракеты еще устанавливается.

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие 2 тыс. километров, 5,5 тыс. километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие: Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", – сказал Игнат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)