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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ подтвердили ракетный удар оккупантов по складу боеприпасов в Ивано-Франковской области

В минобороны РФ показали якобы удар по украинскому складу боеприпасов
В минобороны РФ показали якобы удар по украинскому складу боеприпасов
Скриншот: Минобороны России / Facebook

Россия заявила, что нанесла удары по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине Ивано-Франковской области гиперзвуковыми ракетами комплекса "Кинжал". В Вооруженных силах Украины подтвердили, что склады пострадали, но пока не могут сказать, был ли удар именно такими ракетами.

19 марта спикер минобороны РФ Игорь Конашенков заявил на брифинге, что 18 марта российские военные применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Российское ведомство также опубликовало видео удара предположительно по подземному ангару.

https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/1335873750210732/

"Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. У нас есть повреждения, есть разрушения. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде".

Заявления россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал" командование Воздушных сил ВСУ пока не может подтвердить или опровергнуть, тип ракеты еще устанавливается.

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие 2 тыс. километров, 5,5 тыс. километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие: Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", – сказал Игнат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Ивано-Франковская область, боеприпасы, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, минобороны РФ, Игорь Конашенков, ракета
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