Россия заминировала морские пути гражданских судов от Босфора до Одессы и заявила, что это украинские мины – BlackSeaNews

РФ заявила, что в Черном море дрейфуют сотни "украинских" мин, но в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал, говорят в BlackSeaNews Фото: depositphotos.com (архив)

По его данным, капитан морского порта Сочи Вячеслав Румянцев 18 марта отправил судовладельцам и капитанам судов в Черноморском регионе письмо, в котором заявил, что якорные мины, якобы установленные ВМС Украины на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного, оторваны. Румянцев написал, что дрейфует более 400 морских мин.

Цель этого предупреждения – препятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море, пишет Клименко.

Оно требует немедленного введения в Черное море постоянной минно-тральной группы НАТО, считает эксперт.

"По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны Черноморского флота РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о "сорванных штормами украинских минах". Дрейфующие в штормовом море мины подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал", – подчеркнул Клименко.

Он опубликовал фото письма Румянцева и схему, на которой показано, как РФ заминировала морские пути.

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