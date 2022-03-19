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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пожар на рынке "Барабашово" погасили, но локальные возгорания продолжаются

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Во время тушения пожара на рынке в результате обстрелов погиб сотрудник ГСЧС, еще один получил ранение
Во время тушения пожара на рынке в результате обстрелов погиб сотрудник ГСЧС, еще один получил ранение
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (17 марта)

Основной пожар на огромном харьковском рынке "Барабашово" потушили, но локальные возгорания продолжают вспыхивать, спасатели ведут круглосуточное дежурство, чтобы выявлять их и тушить. Об этом сообщил пресс-секретарь рынка Сергей Зайцев, пишет Общественное.

По его словам, в результате пожара пострадали около 7 из 70 га площади рынка.

"Ущерб будем устанавливать после того, как будет исключена любая возможность повторных возгораний", – сказал Зайцев.

В Харькове в последний путь проводили пожарного Александра Подольского, погибшего во время тушения пожара на рынке.

"Он погиб от тяжелых ранений, которые получил во время тушения пожара, попав под вражеский обстрел. За плечами имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе", – сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Провести в последний путь Александра Подольского пришли близкие, родные, товарищи, побратимы. Его похоронили под прощальные звуки пожарных сирен.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/337379651764868

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Днем 17 марта в результате очередного обстрела российские ракеты попали в рынок "Барабашово", загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС, еще один получил ранение.

Вечером огонь распространился на частные жилые дома, прилегающие к рынку.

18 марта пожар был локализован, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, похороны, война России против Украины, Барабашово
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