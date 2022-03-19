Пожар на рынке "Барабашово" погасили, но локальные возгорания продолжаются

Во время тушения пожара на рынке в результате обстрелов погиб сотрудник ГСЧС, еще один получил ранение Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (17 марта)

По его словам, в результате пожара пострадали около 7 из 70 га площади рынка.

"Ущерб будем устанавливать после того, как будет исключена любая возможность повторных возгораний", – сказал Зайцев.

В Харькове в последний путь проводили пожарного Александра Подольского, погибшего во время тушения пожара на рынке.

"Он погиб от тяжелых ранений, которые получил во время тушения пожара, попав под вражеский обстрел. За плечами имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе", – сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Провести в последний путь Александра Подольского пришли близкие, родные, товарищи, побратимы. Его похоронили под прощальные звуки пожарных сирен.

Война России против Украины. Главное