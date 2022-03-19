Пожар на рынке "Барабашово" погасили, но локальные возгорания продолжаются

По его словам, в результате пожара пострадали около 7 из 70 га площади рынка.
"Ущерб будем устанавливать после того, как будет исключена любая возможность повторных возгораний", – сказал Зайцев.
В Харькове в последний путь проводили пожарного Александра Подольского, погибшего во время тушения пожара на рынке.
"Он погиб от тяжелых ранений, которые получил во время тушения пожара, попав под вражеский обстрел. За плечами имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе", – сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Провести в последний путь Александра Подольского пришли близкие, родные, товарищи, побратимы. Его похоронили под прощальные звуки пожарных сирен.
Война России против Украины. Главное
Днем 17 марта в результате очередного обстрела российские ракеты попали в рынок "Барабашово", загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС, еще один получил ранение.
Вечером огонь распространился на частные жилые дома, прилегающие к рынку.
18 марта пожар был локализован, сообщил мэр города Игорь Терехов.