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В Киеве смог и запах гари. Власти назвали причину и сообщили, что делать

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ГСЧС объяснила смог в Киеве погодными условиями
ГСЧС объяснила смог в Киеве погодными условиями
Фото: glavcom.ua

Утром 19 марта Киев затянуло сильным смогом, чувствуется запах гари, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В рейтинге самых загрязненных городов мира, который ведет специализирующаяся на информации и технологиях в сфере качества воздуха международная компания IQAir, Киев занимает первое место. Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 8.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 194. Согласно шкале AQI, опубликованной на сайте IQAir, хорошим считается воздух при индексе AQI до 50. При индексе 151–200, как сейчас в Киеве, качество воздуха считается "нездоровым". 

Скриншот: iqair.com
Скриншот: iqair.com

Видео задымленного города опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев". 

Военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко предположил в Telegram, что Киев затянуло дымом из пострадавших от авиационных налетов регионов. 

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в Facebook, что смог в Киеве возник из-за пожара на свалке возле села Новые Петровцы Вышгородского района (его оккупанты несколько раз обстреливали, в частности, 17 марта) и безветренной погоды.

"Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дыма от возгораний в окрестностях Киева развеется", – написал он.

По информации Денисенко, в Чернобыльской зоне все спокойно, радиационный фон в норме. 

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/5087946771226091

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что смог наблюдается не только в Киеве, но и в населенных пунктах Киевской области, и призвали не паниковать. 

"Загазованность воздуха связана с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли", – сказано в опубликованном в Telegram сообщении. 

При этом в ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 7.00 19 марта в Киевской области "не зафиксированы пожары в экосистемах, в зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС".

В течение 18 марта в регионе ликвидировали 21 пожар, в связи с чем ГСЧС призвала граждан не сжигать сухостой и мусор.

"Сегодня это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии", – подчеркнули в службе.

В Киевской городской государственной администрации назвали задымление города "незначительным".

"По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", – сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, МВД, погода, пожар, КГГА, ГСЧС, Киевская область, Андрей Цаплиенко, воздух, смог, задымление, Вадим Денисенко, Николай Поворозник
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