Фельштинский: Путин считал, что Украина сдастся без боя, теперь он озлоблен и отдает приказы один преступнее другого

По его словам, военная кампания России идет не по плану, поскольку руководство страны не рассчитывало на "мощное сопротивление в Украине и на солидарность с Украиной всего мира".
"У России есть преимущество, которого весь цивилизованный мир лишен: России все равно, сколько тысяч или десятков тысяч солдат она положит в Украине, в Молдове и в остальной Европе. И поскольку Путин считал (очень ему хотелось так считать!), что Украина сдастся без боя, как в Крыму в 2014-м, то теперь он озлоблен еще больше и отдает приказы один преступнее другого", – подчеркнул историк.
Он отметил, что единственная возможность остановить Путина – разгромить его в Украине.
"По мнению Путина, НАТО уже предоставило ему карт-бланш в Украине, Молдове, Беларуси, Финляндии и Швеции, поскольку заявление администрации [президента США Джо] Байдена о том, что НАТО не отдаст России ни одного дюйма земли стран – членов НАТО, никак иначе прочитать было нельзя. Надеюсь, что события заставят НАТО отказаться от невмешательства в российско-украинскую войну, поскольку разгром Путина в Украине – это единственный сценарий, при котором начавшаяся 24 февраля 2022 года Третья мировая война будет закончена уже в Украине и не завершится ядерной катастрофой", – подчеркнул Фельштинский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 марта должен состояться внеочередной саммит НАТО, посвященный российскому вторжению в Украину.
В НАТО, куда входит 30 стран, в том числе Польша и Германия, неоднократно заявляли, что не собираются размещать свои военные силы в Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что прямая помощь Альянса Украине спровоцирует Россию на эскалацию насилия.