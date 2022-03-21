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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области ВСУ сбили истребитель и два беспилотника российских оккупантов – Синегубов

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Сбитые беспилотники типа "Орлан"
Сбитые беспилотники – типа "Орлан"
Фото: Роман Донік - Roman Donik / Facebook

21 марта в воздушном пространстве Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины сбили уже три объекта российских оккупантов. Об этом 21 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте тот упал со стороны Российской Федерации", – написал он.

Также глава обладминистрации проинформировал о двух сбитых беспилотниках РФ типа "Орлан". Их уничтожили Силы специальных операций ВСУ на временно оккупированной территории в Харьковском районе.

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет и другая вражеская техника.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В отчете за 16 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают наступательную операцию в Украине, но пока не достигли "в полной мере" ни одной стратегической цели. По данным Вооруженных сил Украины, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление.

Теги: война, самолет, Харьковская область, оборона, Чугуев, армия РФ, вторжение, беспилотники, истребители, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Силы специальных операций, Олег Синегубов
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