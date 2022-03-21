В Харьковской области ВСУ сбили истребитель и два беспилотника российских оккупантов – Синегубов

"Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте тот упал со стороны Российской Федерации", – написал он.

Также глава обладминистрации проинформировал о двух сбитых беспилотниках РФ типа "Орлан". Их уничтожили Силы специальных операций ВСУ на временно оккупированной территории в Харьковском районе.

"Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага", – подчеркнул Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генштаба ВСУ на 21 марта, потери оккупантов составляют 15 тыс. человек личного состава. Также уничтожены почти 500 танков, более 1500 боевых бронированных машин, 45 средств ПВО, 97 самолетов, 121 вертолет и другая вражеская техника.