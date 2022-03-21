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ПОЛИТИКА

Еврокомиссия начала работать над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС

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Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре
Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре
Фото: depositphotos.com

Еврокомиссия начала работать над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС. Об этом 21 марта в Twitter заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

По его словам, сегодня состоялась встреча министров иностранных дел ЕС.

"Евросоюз продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над подготовкой заключения на основе заявки на членство от Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", – подчеркнул Вархели.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский существует, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной.

Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас председательствует в Совете ЕС, заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной.

В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.

Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно результаты опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживает вступление Украины в ЕС.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейский союз, Евросоюз, членство
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