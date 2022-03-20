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ПОЛИТИКА

Вице-премьер Стефанишина: Наша задача – за два-три месяца завершить все процедуры, чтобы в ЕС приняли политическое решение о членстве Украины

Стефанишина уверена, что будущее Европейского союза уже невозможно без Украины
Стефанишина уверена, что будущее Европейского союза уже невозможно без Украины
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что, хотя юридически процедуры ускоренного вступления в Евросоюз не существует, Украина проделала достаточно подготовительной работы, чтобы в Евросоюзе согласились сократить бюрократический процесс. Об этом она сказала на брифинге, который транслировал "Укринформ".

Она подчеркнула, что не будет обозначать какие-либо сроки вступления Украины в ЕС, так как это "совершенно неблагодарная история".

На вопрос о возможном ускоренном вступлении Украины в ЕС она отметила, что "юридически такого фаст-трека не существует". Но, по ее словам, договоренность правительства и президента Украины с Евросоюзом состоит в том, что, хотя обычно бюрократический процесс длится два-три года, за последние восемь лет Украина уже сделала достаточно, чтобы ускорить его. Так, Украина – один из топ-20 торговых партнеров ЕС, ее энергосистема подключилась к европейской, то есть "многие элементы рынка не требуют большого анализа".

"Наша задача – за два-три месяца завершить все процедуры, чтобы президенты и главы правительств стран ЕС могли снова принять политическое решение", – сказала Стефанишина.

Она выразила уверенность, что никто из лидеров уже не будет затягивать процесс предоставления Украине членства, так как "будущее Европейского союза уже невозможно без Украины".

Стефанишина рассказала, что в первый день российского полномасштабного вторжения ожидала сложных переговоров с Евросоюзом о доступе беженцев из Украины, но двое членов Еврокомиссии сказали ей: "Ольга, все границы открыты". Это было за неделю до принятия Еврокомиссией директивы о защите украинских беженцев.

"Для меня это был сигнал, что мы стали одной семьей... Это было политическое решение – не заниматься бюрократией, дать возможность украинцам попасть на безопасную территорию ЕС", – сказала вице-премьер.

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе.

28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

1011 марта во Франции проходил неформальный саммит Евросоюза. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, что зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.

Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно результаты опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживает вступление Украины в ЕС.

Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Евросоюз, Ольга Стефанишина
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