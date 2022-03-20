Вице-премьер Стефанишина: Наша задача – за два-три месяца завершить все процедуры, чтобы в ЕС приняли политическое решение о членстве Украины

Стефанишина уверена, что будущее Европейского союза уже невозможно без Украины Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Она подчеркнула, что не будет обозначать какие-либо сроки вступления Украины в ЕС, так как это "совершенно неблагодарная история".

На вопрос о возможном ускоренном вступлении Украины в ЕС она отметила, что "юридически такого фаст-трека не существует". Но, по ее словам, договоренность правительства и президента Украины с Евросоюзом состоит в том, что, хотя обычно бюрократический процесс длится два-три года, за последние восемь лет Украина уже сделала достаточно, чтобы ускорить его. Так, Украина – один из топ-20 торговых партнеров ЕС, ее энергосистема подключилась к европейской, то есть "многие элементы рынка не требуют большого анализа".

"Наша задача – за два-три месяца завершить все процедуры, чтобы президенты и главы правительств стран ЕС могли снова принять политическое решение", – сказала Стефанишина.

Она выразила уверенность, что никто из лидеров уже не будет затягивать процесс предоставления Украине членства, так как "будущее Европейского союза уже невозможно без Украины".

Стефанишина рассказала, что в первый день российского полномасштабного вторжения ожидала сложных переговоров с Евросоюзом о доступе беженцев из Украины, но двое членов Еврокомиссии сказали ей: "Ольга, все границы открыты". Это было за неделю до принятия Еврокомиссией директивы о защите украинских беженцев.

"Для меня это был сигнал, что мы стали одной семьей... Это было политическое решение – не заниматься бюрократией, дать возможность украинцам попасть на безопасную территорию ЕС", – сказала вице-премьер.