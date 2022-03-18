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Зеленский: Вывод по заявке Украины в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев

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Зеленский о вступлении в ЕС: Совместно двигаемся к нашей стратегической цели
Зеленский о вступлении в ЕС: Совместно двигаемся к нашей стратегической цели
Фото: president.gov.ua

Европейская комиссия в течение нескольких месяцев подготовит вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз. Об этом в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", – сообщил он по итогу разговора.

Фон дер Ляйен в своем Twitter отметила, что заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС.

"Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", – подчеркнула она.

Контекст:

Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.

В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.

После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе

28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

1011 марта во Франции проходил неформальный саммит Евросоюза. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, что зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, членство
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