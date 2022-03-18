Зеленский: Вывод по заявке Украины в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев

Украинский президент пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", – сообщил он по итогу разговора.
Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022
Фон дер Ляйен в своем Twitter отметила, что заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС.
"Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", – подчеркнула она.
Я запевнила Президента @ZelenskyyUa у безперервній підтримці ЄС.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022
Європейський шлях України розпочався.
Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим.
@EU_Commission рухатиметься вперед цим шляхом. pic.twitter.com/0lRgmyHrMN
Украина и Евросоюз в 2014 году, после массовых протестов, подписали Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции.
В Евросоюзе Украину неоднократно называли близким партнером, но не уточняли, когда она может стать членом ЕС.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 февраля, что хочет видеть Украину в Евросоюзе.
28 февраля Зеленский заявил, что Киев обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре. В тот же день он подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо Макрону.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции проходил неформальный саммит Евросоюза. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, что зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
В то же время президент Литвы Гитанас Науседа после саммита Евросоюза выразил уверенность, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины.