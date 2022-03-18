Зеленский: Вывод по заявке Украины в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев

Зеленский о вступлении в ЕС: Совместно двигаемся к нашей стратегической цели Фото: president.gov.ua

Украинский президент пообщался с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", – сообщил он по итогу разговора.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

Фон дер Ляйен в своем Twitter отметила, что заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС.

"Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, стойкости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", – подчеркнула она.