Энергосистема Украины подключилась к европейской

Украинская энергосистема присоединилась к европейской на год раньше запланированного Фото: depositphotos.com

"Сегодня на энергетической карте Украина стала частью ЕС. Наша энергосистема теперь является частью объединенной энергосистемы Европы", – сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Он отметил, что это произошло на год раньше запланированного.

Галущенко напомнил, что национальная энергосистема отсоединилась от систем России и Беларуси 24 февраля, за несколько часов до начала войны.

В министерстве подчеркнули, что ОЭС Украины доказала свою надежность и стабильность, проработав изолированно 21 день вместо запланированных трех.

Пресс-служба ENTSO-E уточнила, что с 16 марта началась пробная синхронизация континентально-европейской энергосистемы с энергосистемами Украины и Молдовы. "Это ускорение проекта синхронизации, продолжающегося с 2017 года, стало возможным благодаря ранее проведенным исследованиям и принятию мер по снижению рисков", – говорится в сообщении.

Continental Europe successful synchronisation with Ukraine and Moldova power systems https://t.co/4seZmrbC4d — ENTSO-E (@ENTSO_E) March 16, 2022

Объединение систем прокомментировал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина стала членом "энергетического Евросоюза". Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину", – написал он.

Президент поблагодарил членов Евросоюза, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон "и всех, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема".

Україна стала членом «енергетичного Євросоюзу». Завершилось об’єднання української та європейської енергосистем. Тепер наша електроенергія тече в * , а європейська – в * . Дякую членам * , особисто @vonderleyen, @KadriSimson і всім, завдяки кому у нас тепер єдина енергосистема! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022