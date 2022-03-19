"План Маршалла 2.0". Моравецкий пообещал на ближайшем саммите ЕС поднять вопрос плана восстановления Украины

Моравецкий: Надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот реальный фундамент – план Маршалла №2 для Украины Фото: EPA

"На следующем заседании Европейского совета в Брюсселе я подниму тему большого общеевропейского плана восстановления Украины. Сегодня в Украине царит страх, но он сочетается с мужеством воинов, которые сражаются, и надеждой всего народа и общества на восстановление суверенного государства после войны. Эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, этот реальный фундамент – план Маршалла №2 для Украины", – заявил Моравецкий.

По его словам, к этому плану должны подключиться прежде всего самые богатые страны, поскольку именно они "проспали момент, когда можно было остановить российскую агрессию".

Моравецкий отметил, что Польша также будет помогать, и обратил внимание, что Польша "уже несет значительные расходы, которые будут рефинансированы, в связи с крупнейшим кризисом с беженцами со времен Второй мировой войны".

Инициативу Моравецкого приветствовал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам... Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг", – написал он.

План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти * . @MorawieckiM бездоганний у своїй ініціативі допомогти * відновитися. * – щирий друг * . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

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